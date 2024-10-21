Kazakistan ve Çekya'dan yer altı kaynakları ve ham madde işbirliği

​​​​​​​Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, başkent Astana’da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. Lipavsky, Kazakistan ile yer altı kaynaklarının işletilmesi ve kritik ham maddelerin üretimi alanındaki işbirliğini geliştirmede büyük bir potansiyel gördüklerini söyledi.

2023 ticaret hacmi: 630 milyon doların üzerinde

Geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 630 milyon doları aştığını kaydeden Nurtleu, Çekya ile ticareti büyütmeye yönelik işbirliğini sürdürme kararı aldıklarını belirterek, "Makine mühendisliği, enerji, ulaştırma, tarım, ilaç, askeri teçhizat ve yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardık. Ayrıca ticari ve ekonomik işbirliğimizin ana hattı olarak ulaştırma ve transit ortaklığının geliştirilmesini görüştük" dedi.

Ortak araştırma enstitüsü kurma projesi

Bakan Lipavsky de enerji, mühendislik ve tarım gibi alanlardaki işbirliklerinin aktif şekilde geliştiğini dile getirerek, "Ayrıca yer altı kaynaklarının işletilmesi ve kritik ham maddelerin üretimi gibi sektörlerde işbirliğimizi geliştirmede büyük bir potansiyel görüyoruz" ifadesini kullandı. Bilimsel araştırma ve iş ilişkileri alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Lipavsky, Astana'da Çek Cumhuriyeti ile Kazakistan'ın ortak araştırma enstitüsünü de kurmak istediklerini bildirdi.