Kazakistan'da 2,1 milyar dolarlık ekolojik kent projesi

19 Ocak 2018

Kazakistan'ın Mangistau Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Eralı Tugjanov'un İngiliz ve Çinli yatırımcılarla Aktau kentinde ekokent inşa edilmesiyle ilgili anlaşma imzaladığı belirtildi. Açıklamada, proje bedelinin 2,1 milyar dolar olacağı ve tamamının yabancı yatırımcılar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Ekokent için kentin kuzeyinde 865 hektarlık alanın tahsis edileceği aktarılan açıklamada, burada konut, ticaret ve alışveriş merkezleri, okullar, çocuk bahçeleri ve sağlık merkezlerinin inşa edileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Ekokent projesi, İT-park, otel markaları, spor stadyumları, eğlence merkezleri, çeşitli kamu hizmetleri ve ekolojik temiz teknolojilerin kullanıldığı ulaşım hizmetleri içeriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Valisi Tugjanov, imza töreninde yaptığı konuşmada, Mangistau'nun ülkenin önemli eyaletlerinden olduğuna dikkati çekerek, ulaştırma ve lojistik, inşaat, turizm, tarımsal sanayi ve petrolün bölgenin ekonomik kalkınmasında öncelikli sektörler olduğunu ve üretim için tüm koşulların bulunduğunu söyledi.