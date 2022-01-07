Kazakistan'da neler oluyor? Başbakan istifa etti

Kazakistan'da LPG ve alternatif akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ile birlikte halk protestolara başladı. 2 Ocak 2022'de tavan fiyatlarının kaldırılmasının ardından Zhanaozen kentinde başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerine yayılırken, protestocular litre başı 0,27 dolar olan LPG fiyatının yarıya düşürülmesini talep etti.

Protestocuların istekleri perakendeciler tarafından kabul görürken, fiyatların dörtte bir oranında düşürülmesini önerirken, hükümet ise daha fazla indirimin üretim maliyetleri nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

Halk gösterilerinin yanı sıra, Kazakistan'ın en büyük petrol şirketi konumundaki Tengizchevroil'de işçiler de eylemlere destek verdi.

Günden güne büyüyen protestolar Aktau ve Almatı gibi kentlere de yayılırken, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev protestoculara sükünet çağrısında bulundu.

Tokayev, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında sorunun çözümü için bir komisyon oluşturulduğunu belirtirken, ''Komisyon ülkemizin istikrarının zarar görmemesi için tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm üretmekle görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

Tokayev ayrıca, güvenlik birimlerine de kamu düzeninin bozulmasını önleme talimatı verildiğini ifade etti ve ''Protestocular sorumlu davranıp bizimle diyaloğa girmeli'' dedi.

Protestoların ülke geneline yayılmasının ardından Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilirken, OHAL'a ilişkin Tokayev'in imzaladığı kararnameyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Protestocular LPG litre fiyatının 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini isterken, urulan özel hükümet komisyonu, ktau’da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti.

Son olarak Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa ettiği açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.