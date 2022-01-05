Kazakistan'da OHAL ilan edildi

Kazakistan'da protestocular ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam etti.



Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı.



Protestocuları yatıştırmaya çalışan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise televizyondan yaptığı konuşmada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski lider Nursultan Nazarbayev'den devraldığını duyurdu.



Almatı'da petrol zengini Mangistau bölgesi ve başkent Nur-Sultan'da 2 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda Nursultan'da yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.