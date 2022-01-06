Kazakistan'da protestolar üçüncü gününde: Can kayıpları arttı, Rusya asker gönderdi

Rusya, Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan ve üçüncü güne giren protesto gösterilerine müdahale etmek için ülkeye asker gönderdi.

Ülkenin en büyük kenti Almatı'da polis onlarca göstericiyi öldürdüğünü açıkladı. Kazakistan devlet televizyonu da 13 güvenlik mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Almatı'daki Reuters muhabiri, kentteki cumhurbaşkanlığı binası ile belediye başkanlığı makamının yandığını, göstericilerin ele geçirdiği havalimanında ise ordunun kontrolü tekrar ele aldığını ifade etti. Sokaklarda çok sayıda yanmış araç bulunuyordu.

Almatı'da bu sabah Reuters muhabiri çok sayıda zırhlı araç ve onlarca askerin ana meydanına girdiğini, birliklerin göstericilere doğru ilerlemesiyle silah seslerinin duyulduğunu söylemişti.

İlerleyen saatlerde olayların yatıştığı meydanda 200-300 göstericinin kaldığı, güvenlik güçlerinin ise meydanda bulunmadığı görüldü.

Kazakistan'ın 1991 yılından bağımsızlığını kazanmasından sonra görülen en şiddetli gösterilerin ülke yayılma hızı şaşkınlık yarattı. Gösteriler ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu kaç kişinin öldüğü veya ne kadar hasar oluştuğu konusunda net bilgi alınamıyor. Ülke genelinde internet erişimi kesildiği bildirildi.

Kazakistan, 1991'den itibaren üç yıl öncesine kadar Nursultan Nazarbayev'in sıkı kontrolünde yönetiliyordu. Görevi bırakmasına rağmen yönetim Nazarbayev'in güdümünde bulunuyor.

Nazarbayev'in kendisinden sonra devlet başkanlığını yürütmesi için belirlediği Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in talepte bulunmasının ardından eski Sovyet ülkelerinin kurduğu güvenlik örgütü Kazakistan'a asker gönderdi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) açıklamasında asker sayısı belirtilmedi, ancak Rus paraşüt birliklerinin Kazakistan'a sevk edildiği ifade edilerek, "Birliğin donanımlı ekipleri verilen görevleri yapamya başladı" denildi.

Tokayev Çarşamba günü hız kazanan gösterilerin ardından hükümeti görevden almıştı.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Kazakistan sağlık bakanlığı protestolar sırasında 1,000'den fazla kişinin yaralandığını ve 400'den fazlasının hastanede olduğunu açıkladı.

Kazakistan devlet televizyonu merkez bankasının finans kurumlarının faaliyetlerini askıya alması kararı verdiğini bildirdi.