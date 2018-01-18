Kazakistan'da yanan otobüste 52 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da bir yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah ülkenin kuzeybatısındaki Aktöbe bölgesine bağlı Irgız kentinde meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı, otobüsten çıkmayı başaran beş kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.
Yerel basın, otobüstekilerin büyük bölümünün Rusya'ya giden Özbek vatandaşları olduğunu bildirdi.