Kazakistan'da yangın faciası! 9'u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Jetisay ilçesinin Algabas köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Türkistan Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Algabas köyünde iki katlı bir evde yangın ihbarı alındığı belirtilerek, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla yangının evi tamamen kapladığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yangının söndürülmesi sırasında evden bilinçsiz halde üç kişi tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İçeride 9’u çocuk olmak üzere 12 kişi ölü halde bulundu. Komşuların anlattıklarına göre, yangın öncesi evde bir etkinlik yapıldı. Yangın 360 metrekarelik bir alanda tamamen söndürüldü. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Soruşturma başlatıldı, yangın nedeni araştırılıyor" denildi.

Yangından 3 kişi yaralı kurtuldu

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangından 3 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu ifade edilerek, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev’den başsağlığı mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise yangında hayatı kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Celdibay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tokayev’in Jetisay ilçesindeki evde yangında insanların hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ilettiğini kaydederek, "Hükümete ve bölge valiliğine ölenlerin yakınlarına gereken tüm yardımı sağlama ve olayın nedenini araştırma talimatı verdi" ifadelerini kullandı.