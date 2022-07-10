Kazakistan'dan 3 ülkeye vizesiz seyahat uygulaması

Kazakistan; İran, Çin ve Hindistan vatandaşlarına 14 gün vizesiz seyahat uygulaması getirdi. Kazakistan Gümrük Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren uygulama kapsamında İran, Çin ve Hindistan vatandaşları ülkede 14 takvim gününe kadar vizesiz kalabilecek.

Ayrıca söz konusu uygulamayla bu kişilerin Kazakistan'daki toplam kalış süreleri her 180 günde 42 takvim gününü geçmeyecek ve bu kuralın ihlali durumunda ise idari cezaya tabi tutulacak.

Kazakistan'da vizesiz seyahat edebilecek ülkelerin sayısını 74'ten 100'e çıkarılmasının planlandığı bildirilmişti.