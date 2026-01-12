Kazakistan'dan büyük performans! İlk 50 ekonomi arasına girdi

Kazakistan ekonomisi 2025 yılında güçlü bir performans sergileyerek yıllık bazda yüzde 6,5 büyüme kaydetti. Kazakistan Milli İstatistik Komitesi tarafından açıklanan öncü verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi.

Büyümeye en yüksek katkıyı sanayi, ulaştırma, inşaat ve ticaret sektörleri sağladı. Sanayi üretim endeksi yıl genelinde yüzde 7,5 artarken, imalat sanayisi yüzde 6,4'lük büyüme ile istikrarlı seyrini korudu. Gıda üretimi yüzde 8,1, petrol ürünleri imalatı yüzde 5,9, kimya sanayi ürünleri yüzde 9,8 artış gösterdi. Makine mühendisliği ürünleri imalatında ise yüzde 12,9'luk dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi.

Ulaştırma ve depolama sektörü yüzde 20,4 ile en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu. Kara ve demir yolu taşımacılığında yük ve yolcu hacmindeki artış bu performansı destekledi. İnşaat sektörü yüzde 15,9 büyürken, yıl içinde toplam 20,1 milyon metrekare konut inşa edildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışa işaret etti.

En büyük 50 ekonomi arasına giren tek Orta Asya ülkesi

Ticaret sektörü de yüzde 8,9'luk büyüme ile olumlu bir görünüm sergilerken, özellikle toptan ticaretteki hareketlilik öne çıktı. Açıklanan verilerle birlikte Kazakistan, dünyanın en büyük 50 ekonomisi arasına giren tek Orta Asya ülkesi olma konumunu korudu.