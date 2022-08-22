Kazakistan'dan uranyum ihracatında alternatif güzergah hazırlığı

Kazakistan Ulusal Uranyum Şirketi (Kazatomprom) Başkan Vekili Yercan Mukanov, bölgedeki jeopolitik durumla ilgili beklenen riskler karşısında şirketin aldığı önlemler hakkında bilgi verdi.

Mukanov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların uranyum ve nükleer sektörüne yönelik olmadığını belirterek, “Şu anda Rus ortaklarla uzun dönemli projelerle ilgili risk profilinde herhangi bir değişiklik yok ancak Kazatomprom olarak olası değişikliklere hazırız.” dedi.

Özellikle Kazakistan uranyumunun ana rotası olarak bilinen Rusya’nın St.Petersburg Limanı'nın herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumuna karşılık önlemlerini aldıklarını aktaran Mukanov, “Ana rotamızın herhangi bir nedenle kullanılmaması durumunda, Rusya Federasyonu toprakları dışında faaliyet gösteren Uluslararası Trans Hazar ulaşım yolu alternatif bir güzergah olarak kullanılabilir.” ifadesini kullandı.

2024’te 25 milyon ton üretim hedefi

Mukanov, 2022’nin ocak-haziran döneminde ülkede 10 bin 70 ton seviyesinde uranyum üretildiğini ve üretimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalma olduğunu belirtti.

Şirketin bu yılın 6 aylık dönemine göre konsolide gelirinin 2021'in aynı dönemine göre yüzde 110 artışla 493 milyar 716 milyon Tenge (yaklaşık 1 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini belirten Mukanov, bunu üretimdeki düşüşe rağmen gelirin artmasındaki en büyük neden, talebin ve fiyatın yükselmesi olarak yorumladı.

Mukanov, 2024'te de yıllık uranyum üretimini yüzde 10 azaltarak 25 ila 25,5 bin ton seviyesinde tutmayı planladıklarını kaydetti.