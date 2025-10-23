Kazakistan’ın Rusya sınırına yakın bölgesinde bir İHA patladı

Kazakistan'ın Rusya sınırına yakın Batı Kazakistan bölgesinde, kaynağı belirlenemeyen bir insansız hava aracının (İHA) patladığı bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burlin ilçesinde meydana gelen olayda İHA'ya ait parçaların yerleşim alanlarından uzakta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir can kaybı veya maddi hasar kaydedilmedi. Olayın şartlarını ve söz konusu cismin menşeini belirlemeye yönelik inceleme çalışmaları yürütülüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından hava sahasının kontrolünün güçlendirilmesi ve hava araçlarının devlet sınırını izinsiz ihlal etmesinin önlenmesine yönelik ek tedbirler alındı. Söz konusu araçların potansiyel sahipleri olabilecek yabancı ortaklarla istişareler yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

"Anlaşıldığı kadarıyla patlayıcı taşıyordu"

Kazakistan basını ise düşen İHA'nın patlayıcı yüklü olabileceğini öne sürdü. Yerel kaynaklar, "Sabah saatlerinde Kızıltal köyü yakınlarında kaynağı bilinmeyen bir dron patladı. Köydeki evlerin çatıları neredeyse uçuyordu. Oluşan kraterden anlaşıldığı kadarıyla dron bir patlayıcı taşıyordu" sözleriyle olayı aktardı.

Bölgeye sevk edilen polis ve arama kurtarma ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.