Kazancı Holding’ten Kuzey Makedonya’ya 1 milyar Euroluk enerji yatırımı

Kazancı Holding, Kuzey Makedonya’da enerji altyapısını güçlendirecek, hava kirliliğini azaltacak ve enerji maliyetlerini düşürecek 1 milyar Euroluk stratejik bir yatırım için Kuzey Makedonya Hükümeti ile mutabakat zaptı imzaladı.

Aksa Grup şirketleri tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen bu yatırım, ülkenin enerji ihtiyacına çözüm sunmayı ve çevre dostu dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemil Kazancı ile Kuzey Makedonya Başbakanı Sn. Hristijan Mitskoski’nin liderliğinde gerçekleştirilen törenle imza altına alınan bu anlaşma, uzun süredir devam eden yapıcı diyalog ve odaklı müzakerelerin somut bir sonucunu temsil ediyor.

“Enerjiye erişim kolaylaşacak, hava kirliliği azalacak”

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mitskoski imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kazancı Holding ile doğal gaz ve ısıtma altyapısını genişletecek büyük bir projeyi görüşerek, oldukça uygun koşullarda bir ikincil ağ kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Proje, ikincil doğal gaz ve ısıtma ağlarının yanı sıra kojenerasyon santrallerini de kapsıyor. Bu yatırım, halkımızın enerjiye daha uygun fiyatlarla erişmesini sağlayacak ve hava kirliliği ile mücadelede önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

"Enerji sektöründe ortaklık geliştirme adına önemli"

İmza töreninde konuşan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemil Kazancı, “Birkaç yıl süren görüşmelerin ardından, Ekselansları Başbakan Sayın Mitskoski liderliğindeki Kuzey Makedonya Hükümeti ile yapıcı ve odaklanmış bir diyalog yolu bulduğumuzu ve bugün bu önemli mutabakatı imza altına aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje, enerji sektöründe stratejik ortaklık geliştirme adına önemli ve cesaret verici bir adımı temsil ediyor” dedi.

“Balkanlar’ın enerji istikrarına da katkı sağlayacak”

Projenin halihazırda kapsamlı bir planlama aşamasında olduğunu belirten Kazancı, "Önümüzdeki dönemde teknik, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere fizibilite çalışmalarımıza başlayacağız. Elektrik üretiminde yeni kapasitelerin geliştirilmesini, doğal gaz dağıtım şebekesinin inşasını ve arz güvenliğinin sağlanmasını kapsayan bu yaklaşık 1 milyar Euroluk yatırım, yalnızca Kuzey Makedonya'nın değil, aynı zamanda Balkanlar’ın enerji istikrarına da katkı sağlayacak. Kuzey Makedonya’yı bu doğrultuda, bölgesel enerji iş birliğimizi güçlendirmemizi sağlayacak stratejik bir merkez olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kazancı ayrıca, bu yatırımla birlikte doğal gazın hane halkına ulaştırılmasını sağlayacak altyapının kurulacağını ve çevreci çözümlerle hava kirliliğiyle mücadelenin güçleneceğini vurgulayarak, "Enerji maliyetlerini düşürmenin ötesinde, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma odaklı yaklaşımımızı Kuzey Makedonya’ya taşımaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.