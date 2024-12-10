Kemerleri bağlayın: Uçak biletlerine zam yolda!

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havayolu sektörünün gelirlerinin gelecek yıl 2024'e göre yüzde 4,4 artarak 1 trilyon 7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Birlik, sektörün net karının bu yıl 31,5 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiği, 2025'te 36,6 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Havayolu şirketlerinin yolcu sayısının 2025'te ilk kez 5 milyarı aşarak 5,2 milyara ulaşmasının beklendiği ifade edilirken, jet yakıtı maliyetinin işletme maliyetine oranının yüzde 28,9'dan yüzde 26,4'e gerilemesi bekleniyor.

Uçak biletlerine zam gelebilir

Gelecek yıl şirketlerin yolcu başına 7 dolar kazanması bekleniyor. Bu rakam 2024 için 6,40 dolar olarak öngörüldü. Şirketlerin 2023'teki kazan ise 7,9 dolar seviyesindeydi.

Birliği açıklamasında maliyetlerin artmaya devam etmesi halinde yolcuların daha yüksek bilet fiyatlarına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda da bulunuldu.