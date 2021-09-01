Kenan Poleo Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu olarak atandı

Hüsniye GÜNGÖR



Birleşik Krallık, Judith Slater’in nisan itibariyle Jamaika’daki Birleşik Krallık misyonuna müsteşar olarak atanmasıyla boşalan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na Kenan Poleo’yu atadığını duyurdu. Poleo, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak 1 Eylül 2021 itibariyle görevine başlıyor.



Poleo, İstanbul’a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa ticaret müsteşarı yardımcısı olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de görev yapıyordu. Poleo daha önce işletmeler için yenilikleri ve uluslararası işbirliğini destekleyen Innovate UK’de küresel yöneticilik ve Berlin’deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği bünyesinde yer alan Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Ağı’nın Avrupa, Rusya ve Türkiye bölge direktörlüğü gibi roller üstlendi. Poleo, AB enerji ve çevre mevzuatları genel müdür yardımcılığı, Birleşik Krallık üretim stratejisi genel müdür yardımcılığı ve kimyasal maddeler sektörü ve afet yönetimi genel müdür yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu. Slovenya’nın enerji ve iklim değişikliği konularında çalışmaların yoğun olduğu AB Başkanlığı sırasında ulusal uzman olarak bu ülkede görevlendirildi.



Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan önce, Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) önce pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sağlık, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sağlığı ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda görev aldı. Birmingham Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Tarihi bölümünü tamamlayan Poleo’nun Londra Üniversitesi’nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) üzerine yüksek lisansı bulunuyor.



Sanat ve kültürle, özellikle de yemek, film ve müzikle ilgilenmekten hoşlanan Kenan Poleo boş zamanlarında DJ’lik yapıyor. Poleo, başkonsolosluk tarafından paylaşılan atamasıyla ilgili basın bülteninde “Görevim süresince Türkiye’nin tarihini ve kültürünü ve bölgenin bilim, teknoloji ve işletme alanlarındaki yeniliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyorum,” dedi.