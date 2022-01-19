Kendisine bilerek COVID-19 bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti

Çekya'da Asonance'in ünlü solisti Hana Horka, COVID-19 kısıtlamalardan muaf olabilmek için oldukça riskli bir yol seçti. Eşi ve oğlu virüse yakalanan kadın kendisine bilerek COVID-19 bulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu.



Horka sevincini, “Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Kendine bilerek virüsü bulaştırdı

Ancak Aşısız olduğu belirtilen sarkıcı 2 gün sonra acı hayatını kaybetti. Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, “Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine korona virüs bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış. İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki Covid-19 kısıtlamaları

Çekya'da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere birçok sosyal ve kültürel alana girebilmek için aşı yaptırmak veya yakın zamanda COVID-19'u geçirmiş olmak gerekiyor.



Ülkedeki Otevreme Cesko ve Chcil PES hareketi belli aralıklarla aşıya ve COVID-19 önlemlerine karşı gösteriler düzenliyor. Hareketlerin destekçileri virüsün insanlara doğal yollardan bulaşması gerektiğini, aşının insan vücuduna zararlı olduğunu ve önlem adı altında uygulanan kısıtlamaların kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu savunuyor.