Kenya Hava Yolları yeni bir ortak arıyor

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ABD-Afrika Liderler Zirvesi için geldiği ABD'de temaslarda bulunan Ruto, milli hava yolu şirketini iflastan kurtaracak yabancı bir hava yolu şirketi arayışına girdi.

Kenya Ulaştırma Bakanı Kipchumba Murkomen de hükümetin, Kenya Hava Yollarına daha fazla maddi destek sağlayacak durumda olmadığını ve bu sebepten ötürü yeni bir stratejik ortak arayışına girdiğini söyledi.

Murkomen, Ruto'nın ABD ziyaretindeki önemli başlıklardan birinin bu olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgını sırasında mali durumu daha da kötüleşen şirket, hükümetten destek almaya başlamıştı.

Şirketin 48,9'luk payını elinde tutan Kenya hükümeti, kendi payının bir kısmını satarak mali yükümlülüklerini azaltmak istiyor. Şirketin yüzde 38,1'i bankalara, yüzde 7,8'i ise Hollanda'dan KLM hava yolu şirketine ait.