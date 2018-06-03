Keşmir'de ateşkesi bozan çatışma: 2 ölü
Hindistan ve Pakistan arasında imzalanan ateşkesin ardından iki ülkenin askeri Keşmir kontrol hattında çatıştı. Olaylarda 2 Hint askeri ölürken 8 sivil yaralandı.
Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Hint askerinin öldüğü bildirildi.
Hindistan ve Pakistan arasında 4 gün önce imzalanan ateşkesten sonra ilk defa sınırda askerler arasında çatışma çıktı.
İki ülke askerinin karşılıklı ateş açması sonucu 2 Hint askerinin öldüğü, 8 Hintli sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Bugün yaşanan çatışmayla son 4 gündür devam eden ateşkes de bozulmuş oldu.
Kaynak: AA