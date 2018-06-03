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Keşmir'de ateşkesi bozan çatışma: 2 ölü

Hindistan ve Pakistan arasında imzalanan ateşkesin ardından iki ülkenin askeri Keşmir kontrol hattında çatıştı. Olaylarda 2 Hint askeri ölürken 8 sivil yaralandı.

Keşmir'de ateşkesi bozan çatışma: 2 ölü
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Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasında 4 gün önce imzalanan ateşkesten sonra ilk defa sınırda askerler arasında çatışma çıktı.

İki ülke askerinin karşılıklı ateş açması sonucu 2 Hint askerinin öldüğü, 8 Hintli sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Bugün yaşanan çatışmayla son 4 gündür devam eden ateşkes de bozulmuş oldu.

Kaynak: AA

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