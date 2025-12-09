Kevin Hassett'ten Fed'e faiz tavsiyesi: Verileri izleyerek karar vermeli

Görev süresi mayıs ayında tamamlanacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçebilecek en güçlü isimlerden biri olarak görülen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, merkez bankasının faiz kararlarını verilere dayanarak şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

"Fed'in görevi verilerle karar vermektir"

Hassett, pazartesi günü CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, "Fed başkanının görevi, verileri izlemek, ayarlamalar yapmak ve neden bu şekilde hareket ettiklerini açıklamaktır. Yani, ‘Önümüzdeki altı ay boyunca bunu yapacağım’ demek gerçekten sorumsuzca olur” ifadelerini kullandı. 2026’ya kadar kaç faiz indirimi yapılması gerektiği yönündeki soruya ise, “Faiz indirimlerinin sayısını vermekten hoşlanmıyorum, ancak yapmanız gerekenin verileri izlemek olduğunu söyleyebilirim” yanıtını verdi.

Beklentilerde 25 baz puanlık indirim var

Küresel piyasalar bu hafta açıklanacak yılın son Fed faiz kararına odaklanmış durumda. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, 25 baz puanlık bir indirime gidileceği yönünde. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Fed’in ve özellikle Powell’ın yeterince güçlü faiz indirimleri yapmadığını savunarak merkez bankası üzerindeki etkisini artırmanın yollarını arıyor.

Hassett ise dün yaptığı açıklamada, “Başkan Powell’ın bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum, yani faiz oranını ihtiyatlı bir şekilde, verileri göz önünde bulundurarak biraz daha düşürmeye devam etmeliyiz” dedi. FOMC üyelerinin yaklaşan kararla ilgili “farklı görüşlere” sahip olduğunu belirten Hassett, Powell’ın politika yapıcıları vadeli işlem piyasasındaki beklentilere “yakınlaştırmayı” başardığını söyledi. Pazartesi itibarıyla vadeli işlemler, çarşamba günü 25 baz puanlık indirim ihtimalini neredeyse %100 olarak fiyatlıyordu.

Buna rağmen swap piyasaları, geçen haftaya kıyasla 2026 yılı için öngörülen faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Artık gelecek yıl sonuna kadar yalnızca iki ilave çeyrek puanlık hareket bekleniyor; bu da cuma gününe göre yaklaşık 5 baz puanlık bir düşüş anlamına geliyor. ABD tahvil piyasasının yıl başından bu yana “kayda değer şekilde toparlandığını” dile getiren Hassett, 2025 başından bu yana getirilerde yaşanan gerilemeyi hatırlatarak, “Şu anda biraz dalgalanma var — bunun kısmen Fed’in bu toplantıda ne yapacağı ve ne sinyal vereceği konusundaki belirsizlikle ilgili olabileceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.