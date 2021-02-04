Kıbrıs Zirvesi öncesi, Tatar'dan İngiltere mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mart ayında Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılacak Kıbrıs zirvesi öncesinde, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

Raab’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlayan Tatar’ın görüşmede adada kalıcı çözüm süreci ve Akdeniz’deki doğalgaz paylaşımı konularını ele aldığı biliniyor

Raab ayrıca "BM'nin Kıbrıs üzerine düzenleyeceği resmi olmayan görüşmeler öncesinde, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum ve tüm tarafların esnek olması gerektiğini vurguladım" dedi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgedeki en güçlü müttefiklerinden İngiltere’nin Dışişleri Bakanı, sabah saatlerinde de GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de bir görüşme yapan Raab, bu gelişmenin ardından Ada'daki çözüm sürecine yönelik bazı açıklamalar yaptı.

İngiltere'nin problem çözen bir ülke, Ada'nın garantörlerinden biri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğunu hatırlatan Raab, "Aynı zamanda, Kıbrıs'taki insanların uzun zamandır dostuyuz. Kıbrıs'taki bölünmelerin kalıcı olarak sona erdiğini görmek istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesine yardımcı olma konusunda üzerimize düşen rolü tam anlamıyla oynayacağız." dedi.

Raab, BM Genel Sektereri Antonio Guterres'in 5+1 konferans ile sunduğu fırsatı tüm tarafların değerlendirmesi gerektiğini söylediği konuşmasında, BM öncülüğündeki konferansın Kıbrıs'ta her iki topluma da fayda sağlamak ve bölgesel istikrarı artırmak için bir fırsat olduğunu belirten Raab, bir çözüme ulaşılmamasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi.

Raab, "Taraflara, esneklik ve uzlaşma gösterme isteği ile görüşmelere gelmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi. İngiliz Bakan, İngiltere'nin Kıbrıs meselesinin çözülmesi, Ada'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için Kıbrıs halkı ve BM ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.