Kıbrıs'ta sınırlar yeniden açıldı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, yeniden geçişlere açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yoğun uğraşlar sonucunda, Kıbrıs Rum tarafı ile tüm geçiş kapılarının operasyonel hale gelmesi için anlaşmaya varıldığını, tüm geçiş kapılarının 4 Haziran 2021 Cuma günü uzun bir aradan sonra faaliyete geçeceğini" açıklamıştı.