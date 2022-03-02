Kiev Tren İstasyonu yakınında patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler uzun süre susmadı.



Ardından çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgedeki gazeteciler canlı yayınlara ara vermek zorunda kaldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev Tren İstasyonu yakınlarında büyük bir patlama olduğunu teyit etti.



Rusya'nın hedefindeki Kiev'de halk, metro istasyonlarına ve güvenli diğer noktalara sığınarak çarpışmaların etkisinden korunmaya çalışıyor.



