Kiev'de çok sayıda bomba ihbarı: 1500 kişi tahliye edildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, farklı noktalara yönelik çok sayıdaki bomba ihbarı üzerine bu yerlerde bulunanlar tahliye edildi.
TASS haber ajansına göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev şehir merkezindeki Çağdaş Sanat Merkezi, Bağımsızlık Meydanı, Globus isimli alışveriş merkezi ve bazı otellere bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı üzerine bu yerlerde bulunan yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi.
Polis, telefon yoluyla gelen ihbarlar üzerine söz konusu yerlere kurtarma ekipleri ile bomba imha uzmanlarının sevk edildiğini bildirdi.
Şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmazken, polisin ihbara ilişkin araştırması sürüyor.