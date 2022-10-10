Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Kiev'in merkezini füzelerle hedef aldığını bildirdi.

Kliçko, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum; alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." ifadelerine yer verdi.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev'in yanı sıra Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler." diye konuştu.

Zelenskiy, "Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." uyarısı yaptı.

8 ölü 24 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti.