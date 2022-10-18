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Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.