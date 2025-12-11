Kiev’de tarihi görüşme: Ukrayna–ABD arasında formül belirlendi

Heyette, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile BlackRock Üst Yöneticisi Larry Fink de yer aldı. Ukrayna tarafında ise Başbakan Yulia Svyrydenko, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve üst düzey askeri isimler toplantıya katıldı.

"Yeniden inşa yüksek standartlarda olmalı"

Zelenskiy yaptığı değerlendirmede, “Ortak bir prensip üzerinde hemfikiriz: Yeniden inşa yüksek standartlarda olmalı ve savaş sonrası ekonomik büyüme halk tarafından somut şekilde hissedilmeli” ifadelerini kullandı.

Ekonomi belgesi için yoğun hazırlık

Güvenliğin tüm süreçlerin merkezinde durduğunu vurgulayan Zelenskiy, savaşı sonlandırmayı hedefleyen 20 maddelik plan üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca iki ayrı belge üzerinde daha hazırlık yürütüldüğünü aktardı.

ABD ile güvenlik garantileri

Zelenskiy, “Bugün özellikle ekonomi belgesi üzerinde çalıştık. Belgede yer alan bütün ilkeler nettir ve Amerikan tarafıyla planın ana hatlarında uzlaştık. Avrupa da bu sürece kesin olarak katılacak” diyerek görüşmelerin çerçevesine dikkat çekti.

Güvenlik için geniş katılım

Ukrayna lideri, yarın kara, hava ve deniz güvenliğine odaklanan ‘Gönüllüler Koalisyonu’ ile toplantı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Önümüzdeki hafta Avrupa ülkeleriyle kapsamlı koordinasyon yapılacağını, ayrıca ikili temasların da devam edeceğini dile getirdi.

Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin “bugün daha güçlü” olduğunu söyleyen Zelenskiy, detayların güvenlik nedeniyle paylaşılmadığını ekledi. Ayrıca Avrupa’nın Rus petrol taşımacılığı ve tankerlerine yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladığını duyurdu.

“Rusya Çin’e bağımlı hale geliyor”

Zelenskiy, dış istihbarattan Rus ekonomisine ilişkin yeni bir değerlendirme aldığını belirterek, “Rus tarihinde hiçbir lider, ülkenin egemenliğini Çin veya başka bir büyük gücün lehine bu kadar fazla devretmemiştir. Putin’in savaşı sürdürebilmek için ödediği bedeller şaşırtıcı” sözlerini aktardı.

Seçim talebine cevap

Öte yandan, Ukrayna’da seçim yapılmasına yönelik çağrıları değerlendirmek amacıyla parlamentodan görüş istediğini ifade eden Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ukrayna’da seçimlerin zamanı geldi” açıklamasına dolaylı bir göndermede bulundu. Zelenskiy, “Eğer ortaklarımız Washington’daki en önemli müttefikimiz dahil sıkıyönetim altındaki seçimleri bu kadar detaylı konuşuyorsa, biz de her soruya hukuki yanıt vermek zorundayız” dedi.