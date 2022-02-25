Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu

Kiev'de yerel saatle 20.45'te şehirdeki termik santral civarından geldiği tahmin edilen patlama sesleri duyuldu.

BBC muhabirleri ve Reuters, Kiev’de topçu ateşinin duyulduğunu aktardı. Reuters’a konuşan bir görgü tanığı Kiev'in batısından yoğun çatışma sesleri geldiğini ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram'dan yaptığı açıklamada, şehirdeki 6 nolu termik santrali civarında 3-5 dakika aralığında 5 patlamanın gerçekleştiğini belirtti.

Kiev'de 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti. Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'da ordu yanında şehri koruması için gönüllülere 18 bin civarında otomatik silah dağıtıldı. Ukrayna'da 18 ila 60 yaş arasındaki tüm erkekler savunmaya çağrıldı. Savunma Bakanlığı, aynı zamanda kent sakinlerine molotof kokteyli hazırlama çağrısı yapıyor, Ukrayna TV'lerinde molotof kokteyli'nin nasıl hazırlanacağına dair videolar dönüyor. (BBC-Reuters-AA)