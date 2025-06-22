KİK: İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesi şu an için güvenli
ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından gözler bölge ülkelerine çevrildi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), çevresel ve radyolojik verilerin şu an için güvenli sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Halk sağlığına yönelik önlemlerin sürdüğünü ve radyasyon takibinin aralıksız devam ettiğini belirten KİK, olası risklere karşı teknik izlemelerin devam ettiğini vurguladı.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından çevresel etkilerle ilgili bir açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası çevresel ve radyolojik göstergeler; şu an için tüm üye ülkelerde teknik olarak güvenli bir seviyede. Çevresel ve radyolojik göstergeler, teknik olarak izin verilmiş sınırlar dahilinde güvenli düzeyde seyretmektedir" ifadelerine yer verildi.
Radyasyon izleme çalışmaları devam ediyor
KİK, bölgede halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin sürdüğünü, radyasyon izleme çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini vurguladı.