KİK: İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesi şu an için güvenli

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından çevresel etkilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası çevresel ve radyolojik göstergeler; şu an için tüm üye ülkelerde teknik olarak güvenli bir seviyede. Çevresel ve radyolojik göstergeler, teknik olarak izin verilmiş sınırlar dahilinde güvenli düzeyde seyretmektedir" ifadelerine yer verildi.

Radyasyon izleme çalışmaları devam ediyor

KİK, bölgede halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin sürdüğünü, radyasyon izleme çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini vurguladı.