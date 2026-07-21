Kilisenin sunağının altından servet çıktı

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İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki St Wilfrid Kilisesi'nde Paskalya hazırlıkları sırasında yapılan sıra dışı keşif, tarihi yapının kaderini değiştirdi. Sunağın altında bulunan dokuz altın sikke ve isimsiz bir bağış mektubu, yaklaşık 700 yıllık kilisenin geleceğine umut olurken, bağışı yapan kişinin kim olduğu ise hâlâ bilinmiyor.

Sunağın altındaki poşetten altın çıktı

Keşif, bu yıl Paskalya öncesinde Melling köyündeki St Wilfrid Kilisesi'nde hazırlıklar yapılırken gerçekleşti.

Kilise papazı Rahibe Jane Lee, sunağın örtüsünü kaldırdıktan sonra dizliğin altından dışarı taşan plastik bir poşet fark etti. Poşetin içindeki kutudan dokuz adet altın Britannia sikkesi ile el yazısıyla yazılmış bir not çıktı.

Bağışçının kimliği hâlâ bilinmiyor

16 Temmuz 2022 tarihini taşıyan notta şu ifadeler yer aldı: "Merhaba, bu dokuz Britannia altın sikkesini Melling Kilisesi'ne bağışlamak istiyorum. Yaşayan Tanrı'nın hizmetkârı James."

Notta bağışçının kimliğini ortaya çıkaracak başka hiçbir bilgi yer almadı.

30 bin sterline satıldı

1999 yılında İngiliz Darphanesi tarafından basılan altın sikkeler daha sonra yaklaşık 30 bin sterline satıldı.

İlginç olan ise bağışın yaklaşık üç yıl boyunca sunağın altında fark edilmeden kalmış olmasıydı. Rahibe Jane Lee, kutuyu açtıkları anı "İkimiz de gözyaşlarına boğulduk. Bu tam anlamıyla bir mucizeydi." sözleriyle anlattı.

Kapanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı

Yaklaşık 14. yüzyıldan kalma St Wilfrid Kilisesi, İngiltere'nin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Ancak düzenli ibadet eden kişi sayısının yaklaşık beşe kadar düşmesi ve bakım masraflarının artması nedeniyle kilise ciddi mali sıkıntılar yaşıyordu. Tarihi yapının gerekli restorasyonunun yaklaşık 750 bin sterline mal olacağı belirtiliyor.

Big Ben'i yapan ustanın eseri de bu kilisede

Kiliseyi özel kılan ayrıntılardan biri de içerisindeki tarihi saat. Yapıda, Londra'daki Big Ben'in mekanizmasını ve kadranını tasarlayan ünlü saat ustası Edward John Dent tarafından yapılan bir saat de bulunuyor. Bu özelliği nedeniyle kilise, İngiltere'nin en önemli kültürel miras yapıları arasında gösteriliyor.

Altınlardan daha değerli olan umut oldu

30 bin sterlinlik bağış, toplam restorasyon maliyetinin yalnızca küçük bir bölümünü karşılasa da kilise yönetimi bunun maddi destekten çok daha büyük anlam taşıdığını belirtiyor.

Rahibe Jane Lee, bu bağışın toplumun tarihi yapıya sahip çıkmaya başladığını gösterdiğini ifade etti. BBC ve The Times'ın aktardığına göre, 2022 yılında çevredeki bazı kiliselere de benzer anonim bağışlar yapıldığı düşünülüyor.

"James" gizemini koruyor

Altın sikkeleri bırakan kişinin kimliği aradan geçen yıllara rağmen ortaya çıkmadı. Ancak kim olduğu bilinmeyen "Yaşayan Tanrı'nın hizmetkârı James" imzasıyla bırakılan bu bağış, yedi asırdır ayakta duran tarihi kilisenin geleceğine umut oldu ve İngiltere'de günün en dikkat çekici hikâyelerinden biri haline geldi.