Kim Jong-un: ABD'nin değişmeyen tavrı Kuzey Kore'ye karşı düşmanca

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang’da düzenlenen "Ulusal Savunma Gelişimi-2024" fuarının açılışında yaptığı konuşmada, ABD'nin Kuzey Kore’ye yönelik değişmeyen ve düşmanca tutumunu sert bir dille eleştirdi.

ABD ile müzakere süreçlerinde her türlü yolu denediklerini belirten Kim, "Karşılığında gördüğümüz tek şey, Kuzey Kore’ye yönelik değişmeyen istilacı ve düşmanca yaklaşım oldu” dedi.

Kim, konuşmasında milli savunma sanayisinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Düşman güçlerin yaptırımları ve ablukaları, bağımsız savunma sanayimizi geliştirme gerekliliğini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, nükleer askeri ittifaklar oluşturarak ve stratejik saldırı araçlarını bölgeye konuşlandırarak Kore Yarımadası üzerindeki askeri baskıyı artırdığını dile getiren Kim, "ABD'nin bu adımları, bölgemizi eşsiz bir termonükleer savaş riskiyle karşı karşıya bırakmıştır" dedi.

Milli savunma gelişimi sürüyor

Kuzey Kore’nin askeri kabiliyetlerini artırmaya devam edeceğini vurgulayan Kim, “Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü askeri tehdidi bertaraf etmek için kararlı adımlar atacağız” dedi. Kuzey Kore'nin savunma kabiliyetini artırarak ve öz savunma hakkını kullanarak düşmanlarının saldırı iradesini kırmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni teknolojiler sergilendi

Fuar kapsamında Kuzey Kore'nin en yeni savunma ürünleri sergilendi. Kıtalararası balistik ve hipersonik füzeler, dronlar, çoklu roketatarlar ve tanklar ile birlikte Kuzey Kore ordusuna ait savaş uçaklarının gösteri uçuşları da dikkat çekti.

Kim’in açıklamaları, ABD seçimleri hakkında sessizliğini koruyan Kuzey Kore'nin, özellikle Donald Trump yönetimine yönelik bir mesajı olarak değerlendirildi.