Kim Jong-un yeni hava savunma füzelerinin testini izledi

ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni geliştirilen hava savunma füzelerinin deneme atışını takip ettiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iki farklı tipte hava savunma füzesinin test edildiğini duyurdu. Haberde, Kim'in denetiminde yapılan atışlarda füzelerin, 'dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiği' ifade edildi.

"Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor"

ABD ile Güney Kore, 18 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen yıllık 'Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)' tatbikatını başlatmıştı. Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor.

Kim Jong-un, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu tatbikatı eleştirerek ABD ve Güney Kore'nin ülkesine karşı 'düşmanca tutumunu sürdürdüğünü' ileri sürmüştü.