Kim Jong-un'a neler oluyor: 20 kilo verdi

Milletvekili Kim Byung-kee, Kim'in sağlığının kötü olduğu konusundaki söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, İstihbarat Servisi'nin parlamento brifinginde Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogramdan 120'ye düştüğünü belirttiğini söyledi.

İstihbarat Servisi daha önce de Kim'in yaklaşık 170 santimetre boyunda olduğunu açıklamıştı.

İstihbarat Servisi, Kim'in İşçi Partisi konferans odasından, kendinden önce ülkeyi yöneten babası ve büyükbabasının fotoğraflarını kaldırttığını belirtti.

Başka bir milletvekili Ha Tae-keung da İstihbarat Servisi'nin brifingine atıf yaparak, Kim Jong Un'un, babası ve büyükbabasının adını taşıyan mevcut ideolojilerden bağımsız olarak "Kimjongunism" terimini kullanmaya başladığını kaydetti.

Gözle görülür şekilde zayıflayan 37 yaşındaki Kim'in sağlık durumu yoğun şekilde tartışılıyor, Kuzey Kore'yi takip eden gözlemciler, Kim'in belirgin bir sağlık sorunu olmadığını ve kilo kaybının fiziğini iyileştirme çabalarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.