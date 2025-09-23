Kim Jong-un'dan Çin mesajı! 'İşbirliğini geliştireceğiz'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile işbirliğini geliştirme iradesini bir kez daha vurguladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle gönderdiği tebrik mesajına yanıt verdi. Kim, "Kore İşçi Partisi'nin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetinin sarsılmaz duruşu, zamanın gereklerine uygun olarak Çin ile geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmektir" ifadesini kullandı.

Kim, kısa süre önce Pekin'de düzenlenen Çin Zafer Günü kutlamalarına katıldığını ve burada Şi ile "anlamlı görüşmeler" yaptığını hatırlatarak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ilerleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Ayrıca Kim, Çin'in "14. Beş Yıllık Plan"ını başarıyla tamamlamasını ve modern sosyalist bir devletin inşasında başarı elde etmesini temenni etti.