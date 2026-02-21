Kim Jong Un’dan ekonomi mesajı: Yaşam standartlarını yükseltme sözü verdi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, beş yılda bir düzenlenen Kore İşçi Partisi’nin Dokuzuncu Kongresi’nin açılışında, ekonomik kalkınma ve halkın refahının artırılacağını açıkladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre Kim, konuşmasında, “Bugün partimiz, ekonomik inşayı ve halkın yaşam standardını yükseltme, devlet ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını mümkün olan en kısa sürede dönüştürme yönünde ağır ve acil tarihsel görevlerle karşı karşıyadır” dedi.

"Israrlı mücadele yürütmeliyiz"

Kim, “Bu, tek bir anlık duraksamaya bile izin vermeden daha aktif ve ısrarlı bir mücadele yürütmemizi gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

2011’de göreve gelmesinden bu yana askeri kapasiteyi öncelikli tutan Kim, son beş yılda “en kötü zorlukların” geride bırakıldığını ve ülkenin artık “geleceğe yönelik iyimserlik ve güven” dönemine geçtiğini söyledi.

Seul ve Washington mesajı vermedi

Birkaç gün sürmesi beklenen kongre, Pyongyang’ın nükleer programı ve Seul ile Washington’a yönelik olası adımları açısından Güney Kore tarafından dikkatle takip ediliyor. Ancak Kim, açılış konuşmasında ne Güney Kore’ye ne de ABD’ye değindi.

Al Jazeera’den Jack Barton’ın Seul’den aktardığına göre Güney Kore, bu sessizliği temkinli bir iyileşme işareti olarak görüyor. Son dönemde iki tarafın propaganda yayınlarını durdurması ve bazı gerilim başlıklarında karşılıklı adımlar atması dikkat çekiyor.

Beş yıl önceki kongrede ABD’yi “en büyük düşman” ilan eden Kim’in, bu kez söylemini nasıl şekillendireceği merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump ile 2019’da gerçekleşen ancak somut sonuç üretmeyen zirvelerin ardından şu ana dek yeni bir diplomatik girişim gündeme gelmiş değil.

Füze konuşlandırması ve kongre detayları

Kongreye ülke genelinden yaklaşık 5 bin parti temsilcisi katılıyor. Yonhap’ın aktardığına göre bunların 200’ü parti merkezinden üst düzey isimlerden oluşuyor.

Kim, kongreyle eş zamanlı olarak nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kısa menzilli füzeler için 50 yeni fırlatma aracının konuşlandırıldığını duyurdu. Gözlemciler ise olası askeri geçit törenleri ve uydu görüntüleri üzerinden Kuzey Kore’nin silah kapasitesindeki değişimi izliyor.