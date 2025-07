Kim Jong-un'un dedesinin Japonya'dan sınır dışı edildiği iddia edildi

Takip Et

Japonya'da yayımlanan bir kitap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aile geçmişine dair dikkat çeken bilgiler içeriyor. Yoji Gomi imzasını taşıyan ve "Ko Yong-hui: The Zainichi Korean Who Became Kim Jong-un's Mother" başlığını taşıyan kitapta, Kim'in anne tarafından dedesi Ko Gyo-taek'in Japonya'dan sınır dışı edildiği öne sürülüyor.

Ko'nun Kuzey Kore'ye göç ettiği belirtiliyor

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre, kitapta dedesi Ko'nun Japonya'da kaçak giysi ticareti yaptığı, bu nedenle gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği belirtiliyor. Ko'nun daha sonra, o dönemde Kuzey Kore'nin yurt dışındaki Korelilere yönelik yaptığı dönüş çağrısına yanıt vererek, 10 yaşındaki kızı Ko Yong-hui ile birlikte Kuzey Kore'ye göç ettiği ifade ediliyor.

Kitapta, Ko Gyo-taek'in Güney Kore'nin Jeju Adası doğumlu olduğu ve kızı Ko Yong-hui'nin 1952 yılında Japonya'nın Osaka kentinde Korelilerin yoğun yaşadığı Tsuruhashi bölgesinde dünyaya geldiği bilgisine de yer veriliyor.

Yine kitapta, anne Ko'nun 1970'lerde Pyongyang'daki Mansudae Sanat Topluluğu'na katıldığı ve burada Kim Jong-il ile tanıştığı ifade ediliyor. Ko'nun, oğlunun ülke lideri olması sürecinde güçlü mücadeleler verdiği, iradeli ve yetenekli bir kadın olarak tanımlandığı belirtiliyor.

Yazar Gomi, kitabında Ko'nun Kim Jong-un'a Japonca konuşma ve şarkı söylemeyi öğrettiği anlara ait bazı fotoğraflara da yer veriyor. Anlatılanların, Kim'in Japonya'daki akrabalarıyla yapılan isimsiz röportajlara dayandığı aktarılıyor.