Kim Jong-un’un kızı sahada: Tank kullandı, varislik iddiaları güçlendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte Pyongyang’daki 60 No’lu Eğitim Üssü’nde düzenlenen piyade ve tank birliklerinin tatbikatını yerinde izledi.

Tatbikata ait paylaşılan fotoğraflarda, Ju-ae’nin bir tankın kontrolünü üstlendiği anlar dikkat çekti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığı bilgilere göre, askeri faaliyete Savunma Bakanı No Kwang Chol, Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ve üst düzey komutanlar da katılım sağladı.

Haleflik sinyali

Ju Ae’nin kısa süre önce silah kullanırken görüntülenmesi de gündem olmuştu. Uzmanlar, genç ismin bu tür askeri faaliyetlerde yer almasının liderlik sürecine hazırlandığına işaret ettiğini değerlendiriyor. Güney Kore istihbaratı ise Pyongyang yönetiminin Ju Ae’yi resmi varis olarak öne çıkarma sürecine başlamış olabileceğini ifade ediyor.

Kim ailesinin güçlü mirası

Uzun yıllardır ülke yönetimini elinde tutan Kim ailesinde, Ju Ae’nin son dönemde askeri törenler ve önemli etkinliklerde sıkça görülmesi dikkat çekiyor. Bu durum, “Paektu kan bağı” etrafında şekillenen liderlik geleneğinin yeni kuşağa aktarılmakta olduğu yönündeki yorumları güçlendiriyor.