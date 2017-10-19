Kinder Morgan'dan 387 milyon dolar net kâr

Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan, bu yılın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu duyurdu.

Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,5 düşüşle 3,28 milyar dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül aylarında 3,33 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 183 milyon dolar zarar eden şirketin bu yılın aynı döneminde ise 387 milyon dolar net kâr yakaladığı bilgisine yer verildi.

Geçen senenin temmuz-eylül döneminde hisse başına 0,10 dolar zarar eden firma, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 0,15 dolar kâr ettiğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kinder Morgan Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Kean, ABD'deki Harvey kasırgasına rağmen şirketin üçüncü çeyrek bilançosunun güçlü olduğunu ifade etti ve şirketin altyapı projelerine odaklanarak büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Kinder Morgan'ın net kârında yıldan yıla artış görülmesinin ardından, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri 18,94 dolara kadar yükselerek yüzde 1,8 prim yaptı.