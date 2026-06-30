Kiracılara çağrı: Evde klima yoksa ev sahibine kira vermeyin

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Fransa'da iki haftadır etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, yalnızca sağlık sistemini değil, konut koşullarını da ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı. "Kira Grevi Topluluğu" tarafından başlatılan imza kampanyasında, sıcak nedeniyle yaşanamaz hale gelen evlerde kira ödemelerinin geçici olarak durdurulması istendi.

"Evlerde ölümler arttı" uyarısı

Kampanyayı başlatan grup, bu yaz mevsiminin henüz başında Fransa'nın ikinci kez aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Açıklamada, sıcakların sokaklarda, iş yerlerinde ve evlerde ölümlere neden olduğu vurgulanırken, Paris ve çevresindeki hastanelerin doluluk oranlarının kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekildi.

DSÖ verileri endişeyi büyüttü

Kampanyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine de yer verildi. Buna göre, iç ortam sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıktığı konutlarda ölüm riski belirgin şekilde artıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığı belirtildi.

Fransa'da her iki evden biri risk altında

Açıklamada, Fransa'daki her iki evden birinin sıcak havayı içeride hapseden yapıya sahip olduğu ifade edildi. Kepenk, ahşap panjur, gece havalandırması ve hava sirkülasyonunu sağlayan sistemler gibi önlemlerin hızla uygulanabileceği belirtilirken, bu ekipmanların artık lüks değil, temel ihtiyaç olduğu vurgulandı.

"Yaşanamaz evler için kira alınmasın"

Kampanyanın en dikkat çeken talebi ise, sıcak nedeniyle oturulamaz hale gelen konutlarda kira ödemelerinin askıya alınması oldu. Barınma Hakkı Derneği'nin de destek verdiği kampanyaya şu ana kadar 5 binden fazla kişi imza attı.

Sıcaklar can almaya devam ediyor

Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, yalnızca 26 Haziran'da Paris'te 109 kişinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan bazı ev, okul ve hastanelerde, klima bulunmadığı için pencereler acil durumlarda kullanılan termal battaniyelerle kaplanarak içerideki sıcaklığın düşürülmeye çalışıldığı aktarıldı.