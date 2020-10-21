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Kırgızistan'da seçimler yenilenecek

Kırgızistan'da genel seçimin 20 Aralık'ta yenilenmesine karar verildiği duyuruldu.

Kırgızistan'da seçimler yenilenecek
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Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 120 sandalyeli meclisin üyelerinin belirleneceği seçimin 20 Aralık'ta tekrarlanması için seçim takvimi ve bütçesinin onaylandığı belirtildi.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları, yüzde 7'lik seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin destekçilerinin düzenlediği gösteriler sonucunda iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Kırgızistan seçim

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