Kırgızistan'da yeni meclis başkanı seçildi

25 Ekim 2017

Kırgızistan'da meclis başkanlığı görevine 40 yaşındaki Kırgızistan Partisi Milletvekili Dastanbek Cumabekov seçildi.

Meclis başkanlığı görevini yürüten Çınıbay Tursunbekov, görevinden bugün istifa etmesinin ardından meclis genel kurulda yeni başkan için seçim yapıldı.

Meclisteki koalisyon çoğunluğunu oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Kırgızistan Partisi ile İlerleme ve Kalkınma Partisi, başkanlık görevi için Cumabekov'u aday gösterdi.

Bu arada, İlerleme ve Kalkınma Partisi Milletvekili İshak Masaliyev de adaylığını açıkladı.

Meclisin ilgili komitelerinde kabul edilen her iki aday, genel kurulun onayına sunuldu.

Kırgızistan'da 120 sandalyeli mecliste yapılan gizli oylamada, Cumabekov 88, Masaliyev 26 milletvekilinin desteğini aldı.

Buna göre Cumabekov, yeni meclis başkanı oldu.

Kaynak: AA