Kırım Köprüsü'nde patlama

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.

2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde trafik akışı durduruldu. Köprünün demiryolu hattının yanındaki karayolunda ise çökme meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı. Olayın saldırı olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin: Putin bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu." dedi.