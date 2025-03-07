Kısmi vergi muafiyeti devrede! Trump, Kanada ve Meksika tarifelerinde geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen belirli ürünler için geçici tarife muafiyetleri getirdi. Daha önce bu iki ticaret ortağına yönelik yüzde 25’lik ithalat vergisi uygulayan Trump yönetimi, belirli sektörler için istisnalar tanımlayarak ticari ilişkilerde kısmi bir esneklik sağladı.

Geçici muafiyetler 2 Nisan’a kadar sürecek

Beyaz Saray yetkilileri, muafiyetlerin yalnızca ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki mallar için geçerli olacağını belirtti. Ancak yönetim, küresel ticarette daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. Yetkililer, ABD’nin yabancı ülkelerden gelen mallara karşılık olarak yeni gümrük vergileri uygulayabileceğini ifade etti.

Muafiyetlerin 2 Nisan’a kadar yürürlükte kalacağı belirtilirken, Trump yönetimi ticarette tam anlamıyla bir geri adım atmadı. Kanada’dan ithal edilen malların yüzde 60’ından fazlası ve Meksika’dan gelen ürünlerin yaklaşık yüzde 50’si hâlâ yüzde 25’lik ithalat tarifesi kapsamında tutuluyor.

Trump yönetiminin ticaret politikası devam ediyor

CNBC’ye konuşan Beyaz Saray yetkilileri, USMCA anlaşmasına uyumlu olan Kanada ve Meksika menşeli ürünlerin gümrük vergisinden muaf tutulacağını bildirdi. Buna göre, Meksika’dan yapılan ithalatın yüzde 50’si ve Kanada’dan gelen ürünlerin yüzde 38’i geçici olarak tarifeden muaf olacak.

Trump yönetimi, küresel ticarette rekabetçi politikalarını sürdürürken, bu geçici muafiyetlerin Kuzey Amerika’daki ticari ilişkileri tamamen zedelememek adına atılmış bir adım olduğu yorumları yapılıyor. Ancak, ABD'nin önümüzdeki süreçte ithalat tarifeleri konusunda daha sert kararlar alabileceği belirtiliyor.