Kızıl Meydan'da 1 Mayıs yürüyüşü
Kızıl Meydan'daki 1 Mayıs yürüyüşüne yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Çalışanlar; zam ve iş yeri güvenliği gibi taleplerini dile getirdiler.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.
İşçi sendikalarının öncülüğündeki yürüyüşe, yaklaşık 100 bin kişi katıldı.
Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki çiçek, balon ve bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.
"Barış, emek, mayıs", "Güvenli çalışma işverenler için kanundur", "Yeterli maaş, sağlıklı toplum" sloganlarının atıldığı törende, zam, gençler için istihdam ve iş yeri güvenliğinin sağlanması gibi taleplerde bulunuldu.