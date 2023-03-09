Kızılelma ve TCG Anadolu ABD basınında
ABD basınında yayımlanan bir analizde, özellikle silahlı insansız hava aracı üretiminde "güç merkezi" olarak tanımlanan Türk Savunma Sanayi'ndeki hızlı yükselişe dikkat çekildi.
Haber Merkezi
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Analizde, Türkiye'nin ürettiği, görünmezlik teknolojisine sahip, ilk insansız muharip savaş jeti "Kızılelma"nın özelliklerine yer verildi.
Baykar firmasının ürettiği "TB2" ve "Akıncı" başta olmak üzere, silahlı insansız hava araçları birçok coğrafyada savaşların seyrini değiştirerek uluslararası alanda ilgi çekti.
Şimdi de Türkiye'nin ürettiği, görünmezlik teknolojisine sahip, ilk insansız muharip savaş jeti "Kızılelma" gündemde.