Kızını Türkiye'ye kaçırmak istemişti: 12 yıl hapis cezası verildi

Hamburg'da geçen yıl kasım ayında dört yaşındaki kızını kaçıran ve Hamburg Helmut Schmidt Havalimanı'nda 18 saat rehin tutan Türk vatandaşı baba hakkındaki davada karar çıktı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Hamburg Bölge Mahkemesi Ceza Dairesi 35 yaşındaki babayı, reşit olmayan kişiyi kaçırmak, kasıtlı yaralamak ve cephane bulundurmaktan suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Başkanı Torsten Schwarz karar duruşmasında, "Bu çılgın eyleme bizim yanıtımız 12 yıl hapis cezası" diye konuştu. Savcı sanık için 12 yıl hapis cezası talep etmişti.

35 yaşındaki baba 4 Kasım 2023 tarihinde dört yaşındaki kızını Stade kentinde annesinin evinden kaçırmış ve otomobiliyle Hamburg'daki Helmut Schmidt Havalimanına götürmüştü. Burada havalimanının kuzey kapısındaki üç bariyeri kıran sanık aprona girerek, polise üzerinde bomba bulunduğunu söylemişti. Yanar durumdaki iki molotof kokteylini araçtan fırlatan adam, yarı otomatik bir silahla araçtan havaya birden fazla kez ateş açmıştı. Türkiye'ye gitmek için kendisine bir uçak sağlanması talebinde bulunmuş ancak ertesi gün yerel saat ile 14.30 sularında pes ederek kızını bir kadın polise teslim etmişti.

Gözaltına alınan adamın üzerinde bir bıçak, 22 adet mermi, göz yaşartıcı sprey, dolu ve emniyeti kapalı bir tabanca ele geçirilmişti. Rehine eylemi nedeniyle Hamburg'da havalimanı 20 saat boyunca uçuşlara kapatılmıştı.