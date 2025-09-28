KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum tarafı barış istediğini söylüyor ama sürekli silahlanıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le yaptığı askeri anlaşmalar ve silahlanma yatırımlarının adada gerilimi artırdığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta federal çözüm modelinin tükendiğini vurgulayarak, çözüm yolunun “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devlet” olduğunu söyledi. Paradigma değişikliğinin altını çizen Tatar, “Kıbrıs Türkü artık bu paradigma değişikliği ile bir aktör olmuştur. Evet şimdiye kadar taraftı ama aktör olamamıştı” ifadelerini kullandı.

Rum tarafına sert eleştiriler

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in BM kürsüsündeki sözlerine tepki gösteren Tatar, “Tahammülsüzlük ve düşmanlık içeren bir dil kullanıldı. Bu samimiyetsizlik çözüm arayışına değil, gerilime hizmet ediyor” dedi. Tatar, Rum tarafının INTERPOL mekanizmalarının suistimali, Limasol yangını sırasında KKTC’nin yardımının reddedilmesi, yeni geçiş kapılarına engel olunması ve hellimin uluslararası pazarlara girişinin engellenmesi gibi adımlarını örnek gösterdi.

İş birliği çağrısı

Tatar, KKTC’nin yalnızca siyasi tezler ortaya koymadığını, halkların günlük yaşamına dokunan iş birliği önerileri sunduğunu belirtti. Haspolat ve Akıncılar’da açılması planlanan sınır kapılarının önemine değinen Tatar, çevre projeleri, kültürel eser değişimi ve sivil toplumun sürece katılımı gibi girişimlerin sembolik kalmaması gerektiğini ifade etti.

“Egemen eşitlik kabul edilmedikçe resmi müzakere olmaz”

Müzakere sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tatar, “Hala ortak bir zeminimiz yok, çünkü egemen eşitlik talebimizi kabul etmiyorlar. Bu olana kadar resmi müzakere süreci olmayacak” diye konuştu.