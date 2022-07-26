KKTC Maliye Bakanı Atun istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun, görevinden istifa etti.

Bakan Atun, Maliye Bakanlığı bünyesinde olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK) Başbakanlığa bağlanması kararının ardından istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atun, 2009'dan bu yana milletvekilliği görevini yürüttüğünü, görev aldığı hükümetlerde ülke ekonomisi için sorun olan pek çok konuyla ilgilendiklerini belirtti.

Görev süresi boyunca ülke sorunlarını aşmak için düşünceler, projeler ortaya koymaya azami gayret sarf ettiğini kaydeden Atun, özellikle elektrik enerji arzı konusunda son dört yılda KIBTEK'te oluşan ağır yıkımın ortadan kaldırılması için geçerli bir vizyon ve iş planı ortaya koyduklarını ifade etti.

Atun, elektrik arz güvenliğinin güçlendirilebilmesi adına da Aralık 2021'de Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüklerini, KIBTEK'e bedelsiz olarak tahsis edilmek üzere 2 adet 25 megavat gücünde çift yakıt kullanımlı santrallerin anlaşmalarının yapıldığını aktardı.

​​​​​​​ Ramazan Bayramı tatili öncesinde yurt dışı ziyaretine Başbakan Ünal Üstel'in bilgisi dahilinde çıktığını anımsatan Atun, seyahati öncesinde ise KIBTEK'e akaryakıt temini konusundaki sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel'e çözüm için somut önerilerle ilettiğine değindi.

Atun, KIBTEK veya diğer konularda da verilemeyecek bir hesabının olmadığının altını çizdi.

KIBTEK Başbakanlığa bağlandı

Başbakan Üstel, yaşanan gelişmeler sonrasında görülen lüzum üzerine KIBTEK'in Maliye Bakanlığı bünyesinden alınarak Başbakanlığa bağlandığını dün açıklamıştı.

KIBTEK'in ülke ekonomisi için en kritik kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Üstel, KIBTEK'in doğru, etkin ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak şekilde, kesintisiz enerji arzının sağlanması için gerekli her türlü çalışmanın Başbakanlık bünyesi altında yapılacağını belirtmişti.

Alişan Şan atandı

Atun'un yerine UBP Milletvekili Alişan Şan atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Atun'un istifasını kabul etti ve Atun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Şan'ı atadı.

Başbakan Üstel, açıklamasında, "Kendisine (Atun) çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunun altını çizen Üstel, "Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisinde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Atun, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK) Başbakanlığa bağlanması kararının ardından bu sabah istifasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

KKTC'de kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."