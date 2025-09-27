KKTC, Rum kesiminin yayımladığı NAVTEX'i protesto etti

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin "Ramform Hyperion" adlı Norveç bayraklı gemi aracılığıyla KKTC'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) tahsis ettiği hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu geminin KKTC’nin onayı olmaksızın icra ettiği faaliyetleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin anılan faaliyetlere dair yayımladığı NAVTEX mesajlarını protesto ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Ramform Hyperion" gemisinin bir an önce bu izinsiz faaliyetine son vermesini ve kıta sahanlığını terk etmesi talep edilerek, geminin Akdeniz'deki KKTC kıta sahanlığında araştırma yapabilmek için KKTC makamlarından izin alması gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki suların da eşit sahibi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkı Ada ve etrafıyla ilgili atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil etmekte olan Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek yanlı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Bugüne kadar yaptığımız tüm yapıcı önerilere rağmen, tek taraflı faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının Ada ve etrafıyla ilgili eşit haklarını ihlal girişimlerini sürdüren Rum Yönetimi, Ada’da ve Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği yerine gerginliği tırmandırmayı tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir."