KKTC'de 2024 yılı enflasyonu son üç yılın en düşük seviyesinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 1,10 oldu.

Yıllık bazda ise artış hızı yüzde 59,88'den yüzde 53,29'e geriledi. Böylece enflasyon yıllık bazda 2021 yılı aralık ayında gördüğü yüzde 46,09 seviyesinin ardından en düşük noktaya indi.

Ana harcama gruplarında son durum

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,49 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda gerçekleşti.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2,23, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2,03, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 1,42, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,08, sağlık ana grubunda yüzde 1,08, haberleşme ana grubunda yüzde 0,99, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0,58, ulaştırma ana grubunda yüzde 0,43, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0,32, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,18, eğitim ana grubunda yüzde 0,08 artış kaydedildi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 430 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 128 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet, yüzde 171,22 kabak, yüzde 154,38 enginar ve yüzde 107,87 ile patlıcan oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise, yüzde 36,42 maydanoz, yüzde 35,94 çiçek lahanası ve yüzde 35,81 ile brokoli olarak belirlendi.