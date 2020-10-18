KKTC'de Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi

18 Ekim 2020

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçildi.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

11 Ekim'de yapılan ilk turunu Tatar, oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

YSK'nın seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

YSK'dan yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.