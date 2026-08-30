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KKTC'de gemi faciası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi

KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.

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KKTC'de gemi faciası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas kararı aldı. Karar kapsamında yas süreci 31 Ağustos 2026'dan başlayarak 2 Eylül günü gün batımına kadar devam edecek.

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